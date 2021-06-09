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21:20, 9 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Задержана подозреваемая в убийстве курсанта юридического института. В ходе допроса девушка полностью признала себя виновной.
- Можно ли вылечить задержку жизненно-необходимых лекарств для детей? С этим вопросом родители обратились в прокуратуру.
- В Орловской области вакцинацию против коронавируса прошли уже 67,5 тысяч орловцев. Но для создания коллективного иммунитета этого не достаточно.
- Волонтёры продолжают помогать нуждающимся.
- 25 бывших иностранцев стали гражданами России.
Вести-Орёл