Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Задержана подозреваемая в убийстве курсанта юридического института. В ходе допроса девушка полностью признала себя виновной.





- Можно ли вылечить задержку жизненно-необходимых лекарств для детей? С этим вопросом родители обратились в прокуратуру.





- В Орловской области вакцинацию против коронавируса прошли уже 67,5 тысяч орловцев. Но для создания коллективного иммунитета этого не достаточно.





- Волонтёры продолжают помогать нуждающимся.





- 25 бывших иностранцев стали гражданами России.