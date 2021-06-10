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7:20, 10 июня 2021 года

Администрация Орла перейдёт в режим круглосуточного дежурства

Оно продлится четыре дня.


На постоянной связи с Единой дежурно-диспетчерской службой Орла ответственные лица будут находиться с 17:00 11 июня до 9:00 15 июня.
 
Цель дежурства - оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористического характера, в период предстоящих праздничных выходных руководство администрации Орла, муниципальных предприятий, организаций и учреждений перейдёт в режим круглосуточного дежурства.
 
Руководство будет информироваться о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлениях, предпосылках и возникновении ЧС.
 
Сообщить о проблемах можно будет по номерам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.



Анастасия Дорохова
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