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9:15, 10 июня 2021 года

В Орловской области открыт телефон горячей линии по вопросам заключения социальных контрактов

Орловцы могут подробно узнать о направлениях господдержки в рамках социального контракта.


Номер горячей линии - 8 (4862) 633-445.

Социальный контракт – это соглашение, заключаемое между семьей (или одиноко проживающим гражданином) и центром соцзащиты населения. Согласно ему, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них по независящим причинам среднедушевого дохода за 3 последних календарных месяца, ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. В Орловской области — это 10 722 рубля.
 
На реализацию социального контракта в 2021 году в Орловской области выделено 164,5 млн рублей, из них из федерального бюджета – 156,3 млн рублей, областные средства – 8,2 млн рублей.



Анастасия Дорохова
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