Андрей Клычков показал спортивную зону Детского парка в Орле

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19:20, 9 июня 2021 года
Андрей Клычков показал спортивную зону Детского парка в ОрлеВидео и комментарий губернатора Орловской области размещены в соцсетях.
Как отметил глава региона, уже завтра желающие могут опробовать тренажеры, установленные в спортивной зоне Детского парка в Орле. На площадке уложено прорезиненное покрытие, все тренажёры надёжно закреплены, по QR-коду можно посмотреть инструкцию. Несмотря на дождь, уже сегодня нашлись желающие опробовать новинки.
Орловское Информбюро