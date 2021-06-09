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20:51, 9 июня 2021 года

Андрей Клычков надеется, что цепи в Детском парке выдержат

Речь - об укреплениях спортивных снарядов на спортплощадке Детского парка.


Новый спортивный объект стал доступен для посетителей сегодня.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть сомнения – не украдут ли гантели? Они цепью прикованы. Я надеюсь, что люди, которые там будут находиться, будут гонять некоторых деятелей, которые хотят утащить блины. Куда эти блины тащить? Просьба: давайте сохраним то, что делаем». 
 
На вопрос подписчика о видеонаблюдении Андрей Клычков дал следующий комментарий: «Да, видеонаблюдение есть. Но у него нет руки, которая бы хватала нарушителя. Потом мы его ищем, тратим время»
 
Губернатор также отметил, что работы в Детском парке продолжаются. Ориентировочная дата окончания – 31 июля.



Анастасия Дорохова
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