На «Троицких хороводах» будут приняты максимальные меры безопасности

Традиционное для Орловщины мероприятие состоится в селе Льгов 20 июня.

Андрей Клычков: «Вы даже не представляете, какие дискуссии пришлось вести, чтобы обеспечить проведение мероприятия. Будут предприняты все меры безопасности: обработка автобусов, маски, антисептики, максимальное разведение людей. Там большая площадь, будет две сцены»