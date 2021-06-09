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22:06, 9 июня 2021 года В орловской ОЭЗ приступил к работе новый инвестор Информация об этом прозвучала сегодня в рамках прямого эфира Андрея Клычкова в социальных сетях.





Губернатор Орловской области во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что в орловскую Особую экономическую зону пришёл новый инвестор - компания «Аргос». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже заливают фундамент. По элеватору и мукомольному заводу. Приятная новость. Наконец-то мы вышли из зоны проектирования в реализацию». Фото пресс-службы губернатора Орловской области







Анастасия Дорохова



