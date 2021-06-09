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22:30, 9 июня 2021 года В Орловской области стало на 450 безработных меньше Цифрами поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Как сообщил сегодня Андрей Клычков, в Орловской области за последнюю неделю трудоустроились 450 человек. Андрей Клычков: «Мы сейчас дошли до доковидных показателей. 3093 безработных при более чем 8 тысячах вакансий. Нам нужно эту цифру удержать».





Анастасия Дорохова



