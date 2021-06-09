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22:37, 9 июня 2021 года

Приостановлено строительство школы в микрорайоне «Зареченский»

Это подтвердил сегодня в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Сегодня во время прямого эфира главы региона в соцсетях один из подписчиков задал вопрос о причинах приостановки строительства школы в микрорайоне «Зареченский». Андрей Клычков подтвердил, что строительство школы приостановлено. Причина – подорожание материалов.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что все слышали - на 40% подорожали материалы. Мы на федеральном уровне, на региональном уровне должны провести работу, чтобы обеспечить выполнение работ и оплату. Работа стала дороже, платить столько средств нет. Но будем находить решения этого вопроса».
 
Ранее планировалось, что школа на 1225 учеников откроется в микрорайоне «Зареченский» к декабрю 2022 года. Подрядчик приступил к работе в январе 2021 года. В мае сообщалось, что рабочие завершили возведение фундамента и приступили к строительству монолитных стен цокольного этажа. Каракас здания планировалось завершить к сентябрю этого года.
 
Контракт оценен в 892,7 миллиона рублей. Подрядчик – ООО «Техспецкомплект» – уже получил за свои услуги 26 миллионов рублей.


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Анастасия Дорохова
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