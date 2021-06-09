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22:41, 9 июня 2021 года Андрей Клычков посчитал ремонтируемые в Орловской области дороги Цифрами глава региона поделился в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Как сообщил сегодня губернатор Орловской области, на 133 объектах из 189 уже ведутся работы. Андрей Клычков: «Во всех муниципалитетах подрядчики приступили к работе. На 32 объектах в 11 муниципалитетах работы уже выполнены. Дополнительно по моим поручениям по восьми дорогам еще выделили средства». Фото со страницы Андрея Клычкова в "Вконтакте"





Анастасия Дорохова



