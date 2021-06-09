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22:51, 9 июня 2021 года

Ливнёвки Санкт-Петербурга станут примером для Орла

Идеи из северной столицы привез губернатор области Андрей Клычков.


Проблема ливнёвок остро стоит в городе Орле. Во время ливней старая система не справляется с потоками воды, превращая улицы в венецианские каналы. Решение проблемы глава Орловщины подсмотрел по время своего визита в Санкт-Петербург.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Был на форуме, отфотографировал, как они делают. На пешеходных переходах к ливнёвкам протоки делают с решеткой. Посмотрим, чтобы у нас эту работу можно было провести».



Анастасия Дорохова
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