Ливнёвки Санкт-Петербурга станут примером для Орла

|
|Главная » Новости
22:51, 9 июня 2021 года
Ливнёвки Санкт-Петербурга станут примером для ОрлаИдеи из северной столицы привез губернатор области Андрей Клычков.
Проблема ливнёвок остро стоит в городе Орле. Во время ливней старая система не справляется с потоками воды, превращая улицы в венецианские каналы. Решение проблемы глава Орловщины подсмотрел по время своего визита в Санкт-Петербург.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Был на форуме, отфотографировал, как они делают. На пешеходных переходах к ливнёвкам протоки делают с решеткой. Посмотрим, чтобы у нас эту работу можно было провести».
Анастасия Дорохова