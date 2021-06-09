среда 9.06.2021 23:50:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

23:01, 9 июня 2021 года

Проведение выпускных вечеров в Орловской области - под вопросом

О выпускных вечерах губернатора Андрея Клычкова спросили подписчики в рамках прямого эфира в социальных сетях.


Ранее глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова сообщила, что выпускные вечера пройдут в регионе 25 и 26 июня. Сегодня, во время прямого эфира в соцсетях, глава региона Андрей Клычков заявил, что проведение вечеров обсуждается.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Обсуждаем с департаментом образования, чтобы дать возможность провести нормальный выпускной. Но, повторюсь, все зависит от коронавируса. У меня нет никакого желания в чём-то ограничивать, но когда ты видишь, что пошли открытия резервных госпиталей в крупных городах, это заставляет задуматься. Идет рост, в 1,5 – 2 раза».


Читайте также:Стали известны даты выпускных вечеров в Орловской области



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.