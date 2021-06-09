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23:01, 9 июня 2021 года Проведение выпускных вечеров в Орловской области - под вопросом О выпускных вечерах губернатора Андрея Клычкова спросили подписчики в рамках прямого эфира в социальных сетях.





Ранее глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова сообщила, что выпускные вечера пройдут в регионе 25 и 26 июня. Сегодня, во время прямого эфира в соцсетях, глава региона Андрей Клычков заявил, что проведение вечеров обсуждается. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Обсуждаем с департаментом образования, чтобы дать возможность провести нормальный выпускной. Но, повторюсь, все зависит от коронавируса. У меня нет никакого желания в чём-то ограничивать, но когда ты видишь, что пошли открытия резервных госпиталей в крупных городах, это заставляет задуматься. Идет рост, в 1,5 – 2 раза».



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Анастасия Дорохова



