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23:07, 9 июня 2021 года Андрей Клычков оставил в тайне место, где он будет вакцинироваться Сделать прививку губернатор Орловской области обещал в ближайшие дни.





Защититься от коронавируса с помощью вакцинации Андрей Клычков призывает всех орловцев. Однако сам пока этого не сделал. Для этого были причины: сначала после заболевания у губернатора сохранялись титры антител, затем простуда помешала выполнить обещание. Теперь губернатор Орловской области готов сделать прививку против коронавирусной инфекции. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мне правильно в понедельник написали: «Сам всех призываю вакцинироваться, а сам ещё не сходил». Но у меня были объективные причины – то болел, то были антитела. Надо теперь идти». Где конкретно Андрей Клычков собирается сделать прививку, он не сказал. Отметил, что ему посоветовали в Роспотребнадзоре сохранить место и время вакцинации в тайне, чтобы «не создавать толпу».





Анастасия Дорохова



