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23:17, 9 июня 2021 года

Мусор с площади Жукова в Орле убран

Видеофакт опубликовал в социальных сетях мэр Орла Юрий Парахин.


Напомним, мусор на площади Жукова остался после цирка, который покинул ее по решению суда. Ранее сообщалось, что цирк не хотел убирать его, мотивируя тем, что мусор – частная собственность. Однако сегодня стало известно, что мнение представителей цирка изменилось. Мусор с площади Жукова в Орле убран.

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