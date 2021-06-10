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10:21, 10 июня 2021 года В Орле пострадал юный велосипедист ДТП произошло накануне, 9 июня, в 12:55.





Девятилетнего ребёнка на велосипеде сбил автомобиль «Лэнд Ровер».

Наезд произошел на нерегулируемом перекрестке улицы Емельяна Пугачёва с ул. Пушкина в районе дома № 90. Как сообщает пресс-службы регионального УГИБДД, ребенок двигался по линии тротуаров. Мальчик получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы (несовершеннолетний).



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



