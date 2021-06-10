Под Мценском сгорел дачный домик

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10:21, 10 июня 2021 года
Под Мценском сгорел дачный домикЧП произошло днем 9 июня.
Сообщение о возгорании дачного дома в д. Петровское Мценского района на телефон службы спасения поступило в 14:39. На месте работали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части Мценского района.
В результате пожара дом выгорел изнутри, обрушилась кровля. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие сутки выезжали 10 раз, из них 6 выездов на ликвидацию возгораний, остальные на помощь населению.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро