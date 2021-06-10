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10:45, 10 июня 2021 года В Орле собака провалилась в люк Вытащить ее смогли спасатели МЧС.





Упавшую в люк собаку на улице Автовокзальной в Орле пытались вытащить очевидцы. Но это им не удалось. Пришлось вызвать спасателей. На место выехали сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы, они помогли животному выбраться из люка.



На днях спасатели помогли запутавшейся в проводах птице и заблудившейся в строящемся доме собаке.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области













Орловское Информбюро



