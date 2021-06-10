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11:33, 10 июня 2021 года Семейный МФЦ - место, куда можно обратиться за помощью С какими проблемами и сложностями приходят орловцы? Какие новые проекты родились в его стенах? Как там решают возникающие сложности? Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель Семейного МФЦ Светлана Черенкова.





Что такое Семейный МФЦ, какие задачи он решает, для чего он создан и для кого?

- Семейный МФЦ - это уже наш родной проект. Мы как родители понимаем, что было бы удобно, чтобы помощь оказывалась в одном месте, без беготни и 1001 бумажки. И вот через Семейный МФЦ мы медленно, но верно должны прийти к такой рабочей форме оказания помощи семьям в одном месте.



Первый месяц работы Семейного МФЦ позади и хотелось бы узнать первые результаты. Какие были обращения? С чем приходят люди? Чего они хотят?

- Первое это консультирование - навигация. К нам сейчас очень много идет запросов по поводу оформления пособий и выплат. Здесь мы их не оформляем. Возможно, когда-то это будет, следующим этапом. Но мы подскажем, куда нужно идти. Потому что до сих пор существует путаница. Оформляются выплаты в ФСС, в соцзащите, в Пенсионном фонде, и вообще семье очень сложно сориентироваться, куда идти чисто физически. Мы определяем путь, подсказываем, вплоть до звонка в определенное ведомство или соответствующую организацию, чтобы там этого человека уже ждали. То есть, упрощаем задачу, координируем. Также мы принимаем обращение семей с ребенком-инвалидом. И когда они к нам приходят, мы им оказываем поддержку.



Следующий этап это социальное сопровождение. Если ситуация сложная и она не вписывается в один звонок или в один разговор, тогда подключаются несколько специалистов, которые уже ведут семью, вплоть до хождения по определенным инстанциям.



Вместе с запуском Семейного МФЦ появился такой проект как «Письма добра». Для кого он предназначен, и как можно принять в нем участие?

- Это проект, который стартовал из традиции «Письмо Деду Морозу». Теперь у нас эти письма Деду Морозу круглый год. То есть, независимо от времени года на дворе, мы можем оказать гуманитарную помощь, в зависимости от запроса и ситуации семьи. Если это малыш и нужны подгузники, мы выдадим эти подгузники, если есть запрос на минимальную продуктовую помощь, мы окажем поддержку. При этом не нужно собирать никаких справок. Нужна помощь - мы окажем. Это мы сейчас отрабатываем, чтобы работало как часы, чтобы эту помощь в месяц могли получать до двухсот семей. Мы снимаем кризисную ситуацию. Наша задача - помочь быстро и узнать, почему возникла проблема, и помочь решить ее, так чтобы семья улучшала свое состояние. Практика покажет, в какие постоянные цифры мы выйдем. У нас нет задачи плодить иждивенчество. Есть задача помочь в сложной ситуации и помочь из нее выйти.



В течение этого месяца мы и занимались отработкой всех удобных каналов связи, запуском линии 8 800. Нам сейчас очень помогает региональная субсидия, в рамках которой мы и реализуем работу линии 8 800, развития семейного портала.



Сейчас мы наблюдаем наплыв обращений, выходим на цифру ста обращений в месяц. В течение некоторого периода мы подойдем к цифре 200, должны стабилизироваться на ней в плане качественной обработки, а не захлебнуться, ведь у нас здесь не социальная организация, у нас трудятся добровольцы. У нас пока еще не висит режим работы, но мы уже определились, что наш Семейный центр работает пока с 9 до 17 часов.



Как семья может обратиться в Семейный МФЦ?

- Три дорожки, которые к нам ведут. Можно прийти на Лескова, 22, можно позвонить на семейную линию 8 800 550 05 11 - мы примем обращение и поймем, чем сможем помочь. Можно также обратиться через регистрационную форму семейного портала.





Екатерина Игнатюк



