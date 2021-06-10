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11:37, 10 июня 2021 года Еще 45 орловцев заболели коронавирусом Три человека скончались за минувшие сутки.





В России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки. По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 10 июня в Орловской области выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 42 человека. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 116 человек.



С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 110 человек, выздоровели 34 308 человек. 686 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро



