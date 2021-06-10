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11:43, 10 июня 2021 года 11 орловских путешественников нарушили порядок предоставления теста на COVID-19 Правила двойного тестирования были введены с 1 мая для всех россиян, вернувшихся из-за границы.





За период с 1 мая на Орловщину из-за границы прибыли более тысячи человек. За последнюю неделю прибыло 86 человек. Они посещали Кипр, Арабские Эмираты, Украину, Тунис, Молдову, США.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По данным мониторинга Единого портала госуслуг, на текущей неделе выявлено 11 нарушений по факту несвоевременного прохождения обследования на COVID-19. Все виновные вызваны для составления протокола об административном правонарушении».

Ситуацию с коронавирусом обсудили на комитете облсовета по здравоохранению. Также депутаты обговорили ряд вопросов, среди которых внесение изменений в федеральный закон о лечебном питании инвалидов после 18 лет. Сейчас его получают только дети. Орловские депутаты проголосовали «за». В ближайшее время они подготовят обращение в Госдуму.





Юлия Сабельникова



