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11:57, 10 июня 2021 года Орловцы могут поспособствовать двум районам получить средства на благоустройство Урицкий и Мценский районы Орловской области участвуют во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2020 году.





В V Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2020 году, участвуют проекты Урицкого и Мценского районов.



Сейчас идёт рейтинговое голосование, которое завершится 15 июня. В следующий тур пройдут проекты, набравшие максимальное количество голосов.



Познакомиться с проектами, а также проголосовать за них можно на сайте проекта по ссылкам:



https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6422



https://budget4me.ru/projects/view-project/?view=6621



В 2020 году в с. Подзавалово Урицкого района в рамках регионального проекта «Народный бюджет» была благоустроена территория перед Домом культуры: асфальтированы дорожки, заменены бордюры, устроены газоны и цветники, установлены скамеечки. Появилась детская площадка. Благодаря проведенным работам появилось место для культурного отдыха населения. В центре установлен Памятный знак с именами более 400 погибших на войне жителей поселения и высечены барельефы известных земляков - Героев Советского Союза Волосатова И. К., Гагарина Е. М., Федорова И. И. и полного кавалера ордена Славы Кузнецова С. А. Стоимость проекта составила 2 млн рублей, в том числе



Участвовать в проекте предложил коллектив местной школы. Работа по установлению имен односельчан-фронтовиков ведется непрерывно с 1953 года. На основе собранного материала издана «Книга Памяти». Имена со страниц Книги перенесены на гранитные плиты. Рядом с памятником высажен вишневый «Сад Памяти».



Еще один орловский проект, реализованный в рамках «Народного бюджета» и участвующий в конкурсе, - капитальный ремонт здания Ново-Отрадинской сельской библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева». В рамках проекта был проведен ремонт кровли, фасада, цоколя и отмосток здания. Стоимость проекта составляет 1,3 млн рублей, в том числе средства регионального бюджета – 948 тыс. рублей.

Победители конкурса в каждой номинации получат денежную премию для софинансирования инициативных проектов в следующем году и соответствующий диплом.



Как сообщает информационный портал Орловской области, организатором конкурса является Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации. Конкурс проектов по инициативному бюджетированию проводится в целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов инициативного бюджетирования реализованных в 2020 году, а также стимулирования развития инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации.



ФОТО с сайта Инициативное бюджетирование









Орловское Информбюро



