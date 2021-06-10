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12:16, 10 июня 2021 года

В Орле проходит профилактическая акция «Каникулы без ДТП»

Госавтоинспекторы приходят в пришкольные лагеря для беседы с детьми, а также напоминают взрослым об их ответственности.


Согласно статистике, во время школьных каникул увеличивается количество происшествий с детьми. За пять месяцев 2021 года произошло 23 аварии. Один ребенок погиб.

Ситуацию обсудили и в администрации Орловской области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вызывает тревогу тот факт, что большинство из этих ДТП происходит по собственной неосторожности. Это и движение по проезжей части, и переход улицы в неположенном месте, и управление мототранспортом без соответствующего права. Необходимо продолжать обучение детей правилам поведения на дороге и пропаганду ответственности родителей и учреждений за перевозку детей в строгом соответствии с требованиями безопасности».

Начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов рекомендовал департаменту образования для организации перевозки детей к местам отдыха пользоваться сервисом электронного уведомления.


Всеволод Трифонов
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