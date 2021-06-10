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12:35, 10 июня 2021 года Сегодня православные верующие отмечают праздник Вознесения Господня Вознесение отмечается в сороковой день после Пасхи. На праздничной службе в Богоявленском храме Орла побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





Сегодня православные верующие отмечают праздник Вознесения Господня. В основе праздника лежит событие Вознесения Иисуса Христа на небо. Оно символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и Преображения. Свидетелями тому стали его ученики – апостолы. Апостолы, вернувшись в Иерусалим, рассказали об этом людям. В Иерусалиме на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени, который, как считается, дал им знание различных языков и силы проповедовать учение Иисуса.



Накануне в Богоявленском храме Орла праздничную службу совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Общаясь к прихожанам, он подчеркнул, что к добрым делам, к милосердию и отзывчивости нужно стремиться в любой день, в независимости от праздничного календаря.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Если мы будем вести себя достойно, если мы каждому человеку будем помогать, в независимости от его национальной, религиозной принадлежности, социального статуса, то тогда действительно мы будем дети Божие, а дети прибывают там, где их родители».





Юлия Опанасюк



