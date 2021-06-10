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12:40, 10 июня 2021 года Орловский ЦУР запустил новый онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным Центр управления регионом разработал и запустил сайт, на котором собраны истории подопечных городского приюта.





Орловский ЦУР запустил новый онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным животным. Платформа должна объединить тех, кому небезразлична судьба животных. Посетитель ресурса может ознакомиться с анкетами собак, записаться в ряды волонтеров, стать куратором или полноценным хозяином четвероногого. Все подробности - на официальных страницах Центра управления регионом в социальных сетях.





Мария Семак



