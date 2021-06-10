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14:56, 10 июня 2021 года

Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае некачественного их предоставления

Некачественное предоставление коммунальных услуг является основанием для изменения размера платы за коммунальные услуги.

Согласно внесенным Федеральным законом от 27.10.2020 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований» поправкам, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества их предоставления осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством РФ.
 
Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим коммунальные услуги в соответствии с заключенным договором, в том числе, управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, а также ресурсоснабжающей организацией или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
 
Предусматривается, что управляющие организации и иные лица, ненадлежащим образом исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ремонту общего имущества многоквартирного дома, будут компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы, фактически понесенные ими вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.
 
«При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений изменение размера платы за коммунальные услуги производит ресурсоснабжающая организация, если нарушения произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома», - резюмирует эксперт кафедры гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ольга Алексикова.



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