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15:11, 10 июня 2021 года

Всероссийский квиз-марафон «Знание»

Российское общество «Знание» приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском квизе-марафоне, приуроченном ко Дню России.


Прием заявок открыт для всех, кто хочет попробовать свои силы в интеллектуальной игре и проверить свои знания в истории, науке, технике, искусстве, а также узнать много нового и интересного о своей стране. Принять участие в квизе может каждый желающий онлайн из любой точки России. Для регистрации достаточно собрать команду и отправить анкету на официальном сайте квиза-марафона «Знание».
 
12 июня, в День России, в 11:00, Российское общество «Знание» проведет отборочный этап среди команд в онлайн формате. Количество участников в одной команде не ограничено, но в случае успеха в Москву на финал отправятся только 5 человек от команды. В официальной группе Российского общества «Знание» в Вконтакте и на странице можно будет посмотреть соревнования: онлайн-трансляция на всю Россию будет вестись из московской студии Российского общества «Знание». Участникам предстоит ответить на вопросы об истории страны, ее культуре и достижениях. Некоторые задания будут рассчитаны на чистое знание и эрудицию, другие — на сообразительность, умение мыслить системно и строить логические цепочки. 
 
19 июня в очном формате в городах России состоится полуфинал: в нем примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура. 
 
26 июня в Москве в рамках фестиваля «Россия – страна возможностей» состоится завершающий, финальный этап: 100 сильнейших команд по 5 человек будут приглашены в Москву, чтобы побороться за главные призы. 
 
Финальные соревнования определят 10 команд-победителей, которые в качестве приза смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: Плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку или Алтай.
 
Все участники получают баллы программы «Другое Дело»: финалисты — 2000 баллов, полуфиналисты — 1000 баллов, а участники — 500 баллов. Полученные баллы пользователи смогут обменять на различные бонусы от партнеров: от автографа космонавта и подписки на онлайн-кинотеатры до билетов на Чемпионат Европы по футболу, посещения Байконура до стажировки в ведущих российских и международных компаниях.



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