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15:35, 10 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- «Штрафное» возвращение с заграничного отдыха. Двойной контроль проходят не все орловские путешественники.
- По первому зову... Волонтеры готовы дежурить до тех пор, пока это кому-то нужно.
- Сегодня православные отмечают Вознесение Господне. В храмах прошли богослужения.
- Артисты «Свободного пространства» возвращают зрителей в 60-е годы прошлого века.
- Центр управления регионом запустил сайт, где собраны истории животных, которым нужен дом.
- В Детском парке Орла открыли большую зону воркаута.
Вести-Орёл