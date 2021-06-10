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15:35, 10 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- «Штрафное» возвращение с заграничного отдыха. Двойной контроль проходят не все орловские путешественники.



- По первому зову... Волонтеры готовы дежурить до тех пор, пока это кому-то нужно.



- Сегодня православные отмечают Вознесение Господне. В храмах прошли богослужения.



- Артисты «Свободного пространства» возвращают зрителей в 60-е годы прошлого века.



- Центр управления регионом запустил сайт, где собраны истории животных, которым нужен дом.



- В Детском парке Орла открыли большую зону воркаута.



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