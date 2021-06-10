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15:51, 10 июня 2021 года

Орловская область будет сотрудничать с Белгородом

Соглашение было подписано сегодня в рамках рабочей поездки Андрея Клычкова.


Соглашение предусматривает сотрудничество Орла и Белгорода в проведении исследований и создании разработок мирового уровня, получении новых конкурентоспособных технологий и продуктов, подготовки кадров для решения масштабных научно-технических задач.

Андрей Клычков подчеркнул важность развития межрегионального сотрудничества. «Мы уже смогли наладить работу с белгородским научно-образовательным центром и сегодняшнее соглашение, которое мы подписываем, даст нашему сотрудничеству новый импульс развития», - прокомментировал губернатор Орловской области.

Также сегодня в Белгороде Андрей Клычков принял участие в расширенном заседании наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Деятельность НОЦ Белгородской области осуществляется по пяти направлениям: биотехнологии, селекционно-генетическим исследованиям, клеточным технологиям и генной инженерии в области растениеводства и животноводства, здоровьесберегающим технологиям и рациональном природопользовании.

В настоящий момент белгородским НОЦ реализуется 31 проект по всем направлениям деятельности Центра.


Анастасия Дорохова
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