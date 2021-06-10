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16:14, 10 июня 2021 года

Строительство детского сада на улице Раздольной идет с опережением графика

Еще один городской детский сад находится на стадии проектирования.


Детский сад на улице Раздольной в Орле строится в рамках реализации нацпроекта «Демография». На объекте сформирован каркас здания, ведутся работы по монтажу подпорных стенок и дренажной системы. В полном объеме установлены оконные блоки, завершены работы по устройству гидроизоляции и утеплению кровли. Внутри здания монтируются системы водо-, тепло- и электроснабжения. Началась отделка внутренних стен. Общая строительная готовность объекта составляет 37%. Работы ведутся с опережением графика.

В Орле также продолжается проектирование детского сада по улице Ливенской. Ожидается экспертное заключение. Подрядчик обязуется закончить работы в установленные сроки (23 ноября 2021 года) за счет сжатых сроков выполнения строительно-монтажных работ. В конце декабря 2020 года подрядчику ООО «Авилон» перечислен аванс в размере 50,4 млн рублей.

Кстати, «Авилон» продолжает строительства детского сада на улице Планерной, после того, как контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут. Работы планируется завершить в срок до 30 ноября текущего года.На объекте выполнено устройство фундамента, кирпичной кладки, вентиляционных каналов. На 50% завершена установка оконных блоков, осуществлена прокладка труб внешнего водопровода. К объекту подведены сети газоснабжения. Общая строительная готовность объекта – около 20 %.

фото со страницы Юрия Парахина




Анастасия Дорохова
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