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16:22, 10 июня 2021 года Активисты молодежки ОНФ предлагают орловцам стать донором Марафон #ОставайсяДонором пройдёт 11 июня. Начало в 11:00.





Марафон приурочен к Всемирному Дню донора.



Перед сдачей крови специалисты советуют:



- обязательно позавтракать,

- накануне не употреблять жирную и жареную пищу,

- воздержаться от алкоголя за 48 часов до донации, от курения за 2 часа до процедуры.



На станции переливания крови (Наугорское шоссе, д.2) всех желающих стать донором ждут не только в этот день, но и по будням с 8:00 до 13:00. Нужен только паспорт и желание, возможно, спасти чью-то жизнь.



Донором крови может стать любой желающий старше 18 лет и весом больше 50 килограммов. Противопоказаниями к донорству являются беременность, хронические заболевания, в том числе и психические расстройства, повышенная температура тела, повышенное артериальное давление и другие.



Кроме того, по словам врачей-трансфузиологов, от донации следует воздержаться после вакцинации от коронавирусной инфекции. Отвод от донорства в этом случае даётся на 30 календарных дней после введения второго компонента вакцины. Между первой и второй прививкой также нельзя сдавать кровь на компоненты.





Анастасия Дорохова



