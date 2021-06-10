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16:33, 10 июня 2021 года

Орловские студенты стали донорами крови

В акции, которая была организована совместно со службой крови Орловской области, прияло участие более 130 человек.


В преддверии Всемирного дня донора в ОГУ им. И.С. Тургенева прошла акция по добровольной сдаче крови. Мобильная станция переливания крови расположилась у главного корпуса университета.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Стать донором может каждый здоровый человек старше 18 лет и имеющий вес не ниже 50 кг. Подробнее об условиях можно узнать на сайте службы крови Орловской области.


Фото пресс-службы ОГУ им. Тургенева


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