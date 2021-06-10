Временная пешеходная переправа через Оку в Орле будет готова к концу июля

Сегодня на Красном мосту прошла встреча прокурора и представителей правоохранительных органов с подрядчиком, заказчиком и чиновниками, отвечающими за ремонт.

Как сообщил начальник капитального строительства города Дмитрий Кузнецов, временная пешеходная переправа через Оку в Орле будет готова к концу июля. На следующей неделе будет готова экспертиза проектного института, и работы на Красном мосту возобновятся.



Заинтересовалась прокуратура и финансовой составляющей в реализации нацпроекта, в рамках которого происходит ремонт. Были осмотрены все конструкции. Прокурор отметил, что с начала работ на объекте выявляются нарушения, уже расследуются два уголовных дела - по фактам получения несовершеннолетним травмы при демонтаже трамвайных рельсов на мосту, а также использования заведомо подложных документов при заключении контракта.