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17:38, 10 июня 2021 года

Временная пешеходная переправа через Оку в Орле будет готова к концу июля

Сегодня на Красном мосту прошла встреча прокурора и представителей правоохранительных органов с подрядчиком, заказчиком и чиновниками, отвечающими за ремонт.


Как сообщил начальник капитального строительства города Дмитрий Кузнецов, временная пешеходная переправа через Оку в Орле будет готова к концу июля. На следующей неделе будет готова экспертиза проектного института, и работы на Красном мосту возобновятся. 
 
 
Заинтересовалась прокуратура и финансовой составляющей в реализации нацпроекта, в рамках которого происходит ремонт. Были осмотрены все конструкции. Прокурор отметил, что с начала работ на объекте выявляются нарушения, уже расследуются два уголовных дела - по фактам получения несовершеннолетним травмы при демонтаже трамвайных рельсов на мосту, а также использования заведомо подложных документов при заключении контракта.
 
Екатерина Геращенко, начальник управления по надзору за исполнением ФЗ прокуратуры Орловской области: «По результатам выезда даны поручения о проверке значимых вопросов, будет проверена законность действия/бездействия должных лиц - заказчика, подрядчика, организации, осуществляющей проектирования реконструкции данного моста, а также состояние ведомственного контроля за расходованием бюджетных средств на объекте, по результатам выезда объявлено предостережение».



Всеволод Трифонов
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