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18:00, 10 июня 2021 года В Орловской области вакцинацию завершили 68 948 человек Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.





По состоянию на 10 июня в Орловской области вакцинацию завершили 68 948 человек. Первый этап вакцинации вакциной «Гам-КОВИД-Вак» прошли 79 806 орловцев, второй этап – 68 145 человек. Первой дозой вакцины «ЭпиВакКорона» привито 1914 человек, второй дозой – 671 человек. Первый компонент новой вакцины «КовиВак» получили 549 человек, второй компонент – 132 человека, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



