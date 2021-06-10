В Орловской области свободными остаются 946 ковидных коек

На минувшей неделе хирургический корпус больницы им. Семашко перестал быть «ковидным госпиталем».

Всего с февраля текущего года сокращено 920 коек. Свободный коечный фонд составляет 39,7%, сообщает информационный портал Орловской области.

Под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях находятся 659 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 222 человек – с сомнительными ПЦР-анализами, 9 человек – носители коронавирусной инфекции.