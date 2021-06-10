«Единая Россия» сегодня подвела итоги работы за 5 лет

Отчитались в реализации партийных проектов и законодательной работе фракции - как в Орловском областном совете, так и в Государственной Думе. Кроме того обсудили предварительное голосование. Повестка конференции в точных цифрах и датах - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.

Традиционно конференция регионального отделения «Единой России» собирает около 600 человек. Но сегодня в десятки раз меньше - этого требуют противоэпидемические нормы. Ключевой вопрос - результаты работы регионального отделения «Единой России». Во-первых: это волонтёрская деятельность в 2020-м. В неё с начала пандемии были вовлечены больше 600 партийцев. Кстати, молодые волонтёры в утверждённом списке кандидатов на предстоящие выборы тоже есть. Но больший пласт проделанной работы - это реализация партийных проектов.

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Сделаны десятки сельских клубов, сотни спортивных залов в сельских клубах, строительство новых детских садов, сотни спортивных площадок, дворовых территорий, межквартальных проездов. То есть, наказы избирателей мы выполняли и будем выполнять».

На конференции подвели итоги предварительного голосования на предстоящие выборы всех уровней власти - представительной и законодательной. Своё мнение по кандидатам выразили больше 31 тысячи орловцев.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «По итогам предварительного голосования наши граждане доверили идти на выборы всех уровней людям, которые действительно являются командой профессионалов, которые являются нашими земляками, все проживают, работают в Орловской области».

Окончательные списки кандидатов на выборы всех уровней региональным отделением «Единой России» будут утверждены на следующей конференции 3 июля. Кто именно поборется за представление Орловщины в Госдуме VIII созыва, станет известно на предвыборном съезде партии 19 июня.