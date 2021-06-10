В Орле открыли и освятили памятник архимандриту Иоанну Крестьянкину

Памятник старцу открыли на территории Николо-Песковского храма.

Сегодня, в день Вознесения Господня, на территории Николо-Песковского храма Орла открыли памятник священнослужителю, архимандриту Иоанну Крестьянкину. Около сорока лет он был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI веков.

На открытие памятника собрались представители духовенства, власти, прихожане и те, кому довелось лично общаться со старцем.

Отец Иоанн прожил 94 года. Он был гостеприимным, общительным и не отказывался фотографироваться. По одному из снимков и был изготовлен памятник известным скульптором Сергей Полегаевым. Скульптура создана на средства дарителей и благотворительного фонда.

Возможно, скоро памятник дополнят еще одной деталью - нимбом над головой. Сейчас, по поручению Святейшего патриарха ведется работа по сбору сведений, которые станут основанием к причислению старца к лику святых.

На сайте епархии опубликовано обращение ко всем, кто знал Ионна Крестьянкина и его семью, поделиться сведениями о жизни старца. Они лягут в основу еще одной книге о нашем прославленном земляке. Несколько изданий уже вышли в свет, благодаря Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, в котором около 40 лет почтенный старец был насельником.