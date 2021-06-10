Главная » Новости



19:22, 10 июня 2021 года Сегодня - Всемирный день привлечения внимания к железнодорожным переездам Какую акцию провели орловские железнодорожники и сотрудники ГИБДД, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Сегодня автомобилисты, чей путь лежал через железнодорожный переезд в посёлке Стальной Конь, увидели страшную картину: разбитая вдребезги машина, на капоте - человек без признаков жизни. К счастью, авария была вымышленная, а кровь и бинты - всего лишь муляж. Чтобы избежать подобного сценария в реальной жизни, 10 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам в Орловско-Курском регионе МЖД провели ежегодную акцию «Внимание, переезд!». Ее главная цель - напомнить водителям о правилах дорожного движения во время пересечения жд-переездов. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «В 99 процентах случаев, дорожно-транспортные происшествия на переездах, происходят по вине водителей автотранспорта». В Орловской области профилактические акции «Внимание, переезд!» прошли на 14 железнодорожных переездах. Вопросы безопасности движения поездов на Московской железной дороге всегда стоят на особом контроле. Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Обеспечению безопасности движения, особенно на железнодорожных переездах, Орловско-Курский регион, как и вся Московская дорога, уделяет особое внимание. Сегодня мы совместно с администрацией области, с городскими администрациями, районными, органами ГИБДД, реализуем комплексный план, который подписан начальником Московской железной дороги и губернатором Орловской области». Помимо информационно-разъяснительной работы, проводится техническое обслуживание и ремонт переездов. Сергей Морковин, главный инженер Орловской дистанции пути: «Запланирована работа по асфальтировке проезжей части на 33 переездах, замена одного резино-кордового настила, обновление дорожных знаков». В рамках акции железнодорожники и сотрудники ГИБДД напоминали водителям о соблюдении правил и раздавали информационные памятки. Дополнительно на линию отправлены локомотивы с размещёнными на них тематическими баннерами, чтобы дополнительно акцентировать внимание водителей к вопросам безопасности. С 1 мая штраф за несоблюдение ПДД во время пересечения железнодорожного переезда увеличен с одной тысячи рублей до пяти. Чтобы деньги, а главное жизнь и здоровье были целы, стоит всегда пересекать железнодорожные переезды, строго соблюдая правила.





Юлия Сабельникова



