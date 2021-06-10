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21:20, 10 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Красный мост. Сегодня там состоялась контрольная прогулка с заказчиком, подрядчиком и прокурором. Когда возобновится реконструкция моста и начнется строительство пешеходной переправы?
- Сегодня - Всемирный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Орловской области прошла акция «Внимание, переезд!».
- Сегодня в Орле открыли памятник знаменитому старцу Иоанну Крестьянкину.
- В регионе насчитали 11 нарушителей-путешественников.
- В Детском парке открыли зону воркаута.
Вести-Орёл