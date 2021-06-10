Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Красный мост. Сегодня там состоялась контрольная прогулка с заказчиком, подрядчиком и прокурором. Когда возобновится реконструкция моста и начнется строительство пешеходной переправы?





- Сегодня - Всемирный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Орловской области прошла акция «Внимание, переезд!».





- Сегодня в Орле открыли памятник знаменитому старцу Иоанну Крестьянкину.





- В регионе насчитали 11 нарушителей-путешественников.





- В Детском парке открыли зону воркаута.

