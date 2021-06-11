Орловцев приглашают принять участие во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села: Герои труда»

Акция приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами человека труда.

Принять участие во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села: Герои труда», проводимой в сети Интернет, можно до сентября 2021 года.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо опубликовать в социальных сетях тематические фотографии, содержащие информацию о: трудовых заслугах перед государством и народом в различных сферах деятельности, в том числе о соответствующих почётных званиях, или трудовых буднях в сельской местности во время Великой Отечественной войны, обеспечении продовольствием фронта, вкладе в восстановление страны в послевоенное время.

Кроме того, публикации должны включать описание истории родственника, а также информацию о том, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время для развития своей Родины, и тематические хештэги #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ и #РССМ.

Из наиболее ярких публикаций участников акции будут формироваться тематические фотовыставки, презентация которых пройдёт в течение 2021 года на различных площадках.

Подведение итогов акции будет приурочено к памятным датам - Дню памяти и скорби (22 июня) и Дню окончания Второй мировой войны (3 сентября).