Орловцы и гости города могут увидеть фотовыставку памятных монет «Магия театра»

Фотовыставка открылась на железнодорожном вокзале и продлится до 15 июля.

Выставка рассказывает о монетах Банка России, которые посвящены театру, известным композиторам, хореографам, актерам и знаменитым постановкам. Выставка рассказывает о монетах Банка России, которые посвящены театру, известным композиторам, хореографам, актерам и знаменитым постановкам.

В экспозиции, расположенной в зале ожидания железнодорожного вокзала города Орла, представлены фотоизображения монет. В оригинале многие из них выполнены из драгоценных металлов – золота, серебра, платины, палладия. Все оригиналы памятных монет хранятся в фондах музея Банка России. В Орле же познакомиться с ними можно только в формате фотовыставки из-за особых требований к условиям хранения. Но зато изображения представлены в увеличенном виде, и поэтому посетители выставки могут рассмотреть все нюансы и детали рисунка невооружённым глазом.

На монетах Банка России, посвященных театру, изображены Аркадий Райкин, Юрий Любимов и другие известные каждому россиянину театральные деятели. Также можно увидеть сцены из знаменитых спектаклей – «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие. Каждая из монет – произведение искусства, скульптура малой формы.

Отметим, что начиная в 1989 года Банк России выпустил более ста монет, посвященных театральной сцене. Многие стали настоящим сокровищем для нумизматов. На выставке в Орле представлены 19 из них. Посетители могут не только посмотреть, как выглядят эти монеты, но и узнать о людях и событиях, которые вдохновили художников-медальеров на создание образов и сюжетов, сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.



Фото: Банк России