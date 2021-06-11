Главная » Новости



8:17, 11 июня 2021 года Орловский противотуберкулезный диспансер возобновит свою работу в штатном режиме с 15 июня Об этом накануне сообщил и.о. руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.





Как сообщил и.о. руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев на заседании оперштаба, Орловский противотуберкулезный диспансер возобновит свою работу в штатном режиме с 15 июня. Также возобновлено предоставление отдельных видов помощи в больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко, сообщает информационный портал Орловской области. Напомним, на прошлой неделе хирургический корпус больницы вернулся к своей специализации. До этого времени там размещался ковидный госпиталь.



Фото: БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»





Орловское Информбюро



