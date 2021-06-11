Дома-интернаты Орловской области возвращаются в доковидный режим работы

Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.

Как сообщает информационный портал Орловской области, с 21 июня планируется возобновить ежедневную работу Специализированного дома ребенка в Орле. Департаменту здравоохранения Орловской области поручено провести работу по завершению вакцинации медицинского персонала.

Кроме того, департаменту соцзащиты поручено возобновить предоставление социальных услуг в обычном режиме работы в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов с 16 июня.

При выходе учреждения из закрытого (сменного) режима поручено организовать тестирование персонала, не прошедшего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Тестирование будет проводиться регулярно 1 раз в 14 дней.