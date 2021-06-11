С начала года орловские росгвардейцы приняли от граждан 25 единиц незарегистрированного оружия

В Росгвардии напоминают: лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и получают денежное вознаграждение.

С начала 2021 года в Орле незарегистрированное оружие сдали четыре человека. Они передали сотрудникам Росгвардии два ружья с нарезным стволом, гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и газовый пистолет. В районах области орловцы сдали 21 единицу оружия, по каждому факту проводятся проверки.

В каждом из прецедентов оружие перешло к гражданам от умерших родственников или было обнаружено случайно в недавно приобретенном объекте недвижимости.

Росгвардейцы поблагодарили местных жителей за сознательность и решение распорядиться с оружием законодательно верным способом.

Дополнительную информацию о сдаче незарегистированного оружия на возмездной основе, а также другие вопросы касаемо оборота оружия и боеприпасов уточняйте по номеру телефона ЦЛРР Управления Росгвардии по Орловской области: +7 (4862) 59-85-66.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области