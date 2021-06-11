пятница 11.06.2021 12:55:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:32, 11 июня 2021 года

С начала года орловские росгвардейцы приняли от граждан 25 единиц незарегистрированного оружия

В Росгвардии напоминают: лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и получают денежное вознаграждение.


С начала 2021 года в Орле незарегистрированное оружие сдали четыре человека. Они передали сотрудникам Росгвардии два ружья с нарезным стволом, гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и газовый пистолет. В районах области орловцы сдали 21 единицу оружия, по каждому факту проводятся проверки.
В каждом из прецедентов оружие перешло к гражданам от умерших родственников или было обнаружено случайно в недавно приобретенном объекте недвижимости. 
 
Росгвардейцы поблагодарили местных жителей за сознательность и решение распорядиться с оружием законодательно верным способом.
 
Дополнительную информацию о сдаче незарегистированного оружия на возмездной основе, а также другие вопросы касаемо оборота оружия и боеприпасов уточняйте по номеру телефона ЦЛРР Управления Росгвардии по Орловской области: +7 (4862) 59-85-66.
 
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.