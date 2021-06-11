Главная » Новости



10:06, 11 июня 2021 года В Орле на Кромском шоссе сбили 70-летнюю женщину ДТП произошло утром 10 июня.





в 08 часов 03 минуты водитель 1999 г.р., управлял транспортным средством



Наезд на 70-летнюю женщину-пешехода совершил водитель Renault Logan. При этом женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



