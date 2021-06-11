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10:53, 11 июня 2021 года Орловские пчеловоды просят фермеров сообщать о намерениях применять пестициды на полях Как сегодня работается пчеловодам, какие у них сейчас важные хлопоты, и как они заботятся о своих пчелиных семьях, корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал один из ведущих пасечников региона Николай Ивлев.





Пчеловодство в региональном департаменте сельского хозяйства называют одним из важнейших направлений Орловщины. Сейчас в регионе официально зарегистрировано порядка полутора тысяч пасек с общей численностью 32 тысячи пчело-семей. В основном все они находятся в личных подсобных хозяйствах. Один из ведущих пасечников региона Николай Ивлев рассказал о том, как сохранить и приумножить пчелиную семью. И пользуясь случаем, он обратился к фермерам сообщать о намерении применить пестициды на полях.



Николай Ивлев, пчеловод: «Сейчас в Орловской области много фермеров выращивают рапс, и я бы хотел обратиться к ним с просьбой не нарушать регламент применения пестицидов на посевах рапса. Необходимо, чтобы фермеры сообщали пчеловодам минимум за три дня, когда и какое поле будет обрабатываться. Действие любого яда основано на том, что он убивает, и убивает при этом полезных насекомых. Но если правильно использовать яды, будет взаимный интерес и уважение. И у фермеров повысится урожайность рапса, так как пчёлы его опыляют, и пчёлы будут целы».





Екатерина Игнатюк



