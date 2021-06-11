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11:20, 11 июня 2021 года 40 лет назад в Орле появился памятник Николаю Семеновичу Лескову 11 июня 1981 года несколько тысяч человек присутствовали на торжественном открытии памятника, а затем приходили к литературному комплексу целыми семьями и коллективами. Изображение памятника много раз появлялось в альбомах, посвященных архитектуре города, на открытках и конвертах. И, главное, это место стало фактически визитной карточкой Орла.





Уникальная хроника открытия памятника Николаю Семёновичу Лескову осталась в архиве ГТРК «Орёл». Тысячи орловцев стали свидетелями появления на берегу Орлика гранитного образа писателя. Те горожане, кто не попал на открытие, все лето приходили к памятнику на самостоятельные экскурсии.



Анатолий Афанасьев житель г.Орла: «Жена, две девочки, тогда еще маленькие, посмотрели. Великолепно исполнено. Всем понравилось, и до сих пор, проходя мимо, мы продолжаем удивляться тому искусству, которое есть сегодня».

Этот комплекс выполнили замечательные скульпторы отец и сын Ореховы. Памятник прекрасно вписан в ландшафт, рядом самые видовые точки города - Александровский мост и церковь Михаила Архангела.



Екатерина Мазина, научный сотрудник Дома-музея Н.С.Лескова: «Самое горячее и действенное участие в обсуждении самой идеи памятника «Лесков и художественный мир его героев», в выборе места - замечательного, лесковского - для установки памятника и, самое главное, наверное, в выборе персонажей для скульптурной группы, окружающей Николая Семёновича, принимали участие музейщики и прежде всего тогдашняя заведующая музеем Раиса Митрофановна Алексина».

Именно Алексина предложила, как олицетворение лесковских праведников, героев романа «Соборяне». Несмотря на то, что в 1981 году еще очень сильны были антицерковные настроения, все вместе убедили худсовет.



Екатерина Мазина, научный сотрудник Дома-музея Н.С.Лескова: «Появились в Орле три праведника, три священника - нравственный оплот старого русского города. Для этого нужна была смелость, и она у Раисы Митрофановны была».

Сегодня мы, проходя мимо, конечно, вспоминаем и соборян, и леди Макбет Мценского уезда, и Левшу, и Грушеньку. И просто гордимся и писателем, и памятником. И это место без него уже и представить невозможно. Именно этот памятник считают многие орловцы визитной карточкой города. Памятник не раз за свою сорокалетнюю историю появлялся на обложках книг, в альбомах, посвященных Орлу, и на открытках.



В 80-е и 90-е годы прошлого столетия памятник содержали в чистоте и порядке, после зимы его каждый год обязательно приводили в порядок школьники на весеннем субботнике.



Анастасия Сошнева, жительница г.Орла: «Я помню в качестве пионерских обязанностей, пионерской нагрузки в школе, мы приходили сюда. Брали воду в колонке, и мыли его, чистили, ухаживали, чтобы он был у нас красивый. Было такое, да».

Может быть, если бы эта хорошая традиция сохранилась и школьники взяли бы шефство над памятником, то не случилось бы конфуза, когда в апреле этого года кто-то из шутников сделал Лескову маникюр розовой краской. Памятник отмывали всем региональным отделением Народного фронта.



Творчество писателя в полной мере оценили только в 20 веке. Его именем в стране названы школы, улицы, появилось на свет полное собрание сочинений, а в Орле вот уже 40 лет стоит памятник писателю, который лучше всех описал загадочную русскую душу.



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Эва Стасюлевич



