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11:23, 11 июня 2021 года В Орловской области 46 новых случаев заболевания коронавирусом Три человека скончались за минувшие сутки.





В России опубликовали данные по заболеваемости за минувшие сутки. По оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 11 июня в Орловской области выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 42 человека. Зарегистрировано три летальных исхода. На лечении в данный момент остаются 1 117 человек.



С начала пандемии в регионе COVID-19 были инфицированы 36 156 человек, выздоровели 34 350 человек. 689 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро



