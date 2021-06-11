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11:41, 11 июня 2021 года Орловцы смогут подкачать мышцы и сэкономить на спортзале В Детском парке Орла открылась спортплощадка для взрослых. Площадку оборудовали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 36 тренажёров рассчитаны на работу с разными группами мышц и в разных весовых категориях, и заниматься на них можно бесплатно.





На работу культорганизатор Детского парка Александра Кузина теперь планирует приходить пораньше, чтобы позаниматься на тренажерах под открытым небом. До этого за своей фигурой тоже следила, но за полторы тысячи в месяц, теперь на качалке можно сэкономить, да и время на дорогу тратить не надо.



Александра Кузина, культорганизатор Детского парка г. Орла: «Этот лучше, чем ходить в душный зал и тренажёры здесь точно такие же, как в зале, с блинчиками. Это здорово! Мне кажется, это у нас такая первая площадка в Орле».

Нина Сосницкая живет рядом с парком, она тоже с нетерпением ждала открытия этой площадки.



Нина Сосницкая, жительница г. Орла: «Я каждый день гуляю в парках, все ждала, когда же откроют. В Сургуте у меня сын старший живет, и у них тоже такие тренажёры во дворах стоят, и я всё время с внуком ходила и на тренажёрах занималась. Хотя мне уже 65 лет, но я люблю этим заниматься. Я хожу каждый день по 10 тысяч шагов».

Привлечь население к спорту и здоровому образу жизни - с этой целью и организовали «качалку» на свежем воздухе. На прорезиненном покрытии установили 23 тренажера, на разные группы мышц и весовые категории. Могут здесь заниматься спортом и инвалиды-колясочники.



Инструкторов в парке нет, но есть стенд, где изображены все тренажёры, и к каждому есть QR-код, с помощью которого откроется приложение с инструкцией.



Пока в зоне воркаута посетителей немного. Руководство парка приглашает на занятия всех желающих, но с просьбой бережнее относиться к оборудованию. На территории установлены видеокамеры, а по ночам дежурит сторож.



Наталья Тышковец, директор Детского парка г. Орла: «Это сделано для вас, чтобы вы и ваши дети смогли заниматься и поддерживать свою спортивную форму. Берегите! Не надо это воровать! Всё равно один блин дома ничего не даст, зато другие смогут наслаждаться природой и спортом».

Благоустройство парка ведётся по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство территории выделили почти 89 миллионов рублей. К 31 июля работы в парке должны окончательно завершиться.





Татьяна Тимохина



