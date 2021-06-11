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12:26, 11 июня 2021 года Спасатели просят орловцев проверить свои автомобили на противопожарную безопасность В Орловской области участились случаи возгорания автомобилей.





Два дня подряд спасатели регионального МЧС выезжали на возгорание автомобилей. Ночью 10 июня загорелся автомобиль «Фольксваген» в деревне Барков Ливенского района. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 2 кв.м. Утром 11 июня горел автомобиль «Лада Калина» на ул. Октябрьской в Ливнах. В результате пожара термически повреждена панель приборов на 0,5 кв.м, повреждены лобовое и боковое стекло. Причины пожаров и материальный ущерб устанавливаются.



В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших. Но сотрудники МЧС напоминают: главной отличительной чертой возгорания автомобиля является быстрота сгорания. И исход пожара зачастую зависит от быстроты реакции и правильных действий людей, находящихся рядом. Специалисты настоятельно рекомендуют вовремя проводить технический осмотр своих «стальных коней» и всегда иметь при себе действующий огнетушитель.



Главное – не поддаваться панике, вовремя проводить техническое освидетельствования автомобиля, а в случае происшествия немедленно обратиться в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, напомнили в МЧС.



Инфографика пресс-службы МЧС России





Орловское Информбюро



