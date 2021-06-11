пятница 11.06.2021 12:56:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:26, 11 июня 2021 года

Спасатели просят орловцев проверить свои автомобили на противопожарную безопасность

В Орловской области участились случаи возгорания автомобилей.


Два дня подряд спасатели регионального МЧС выезжали на возгорание автомобилей. Ночью 10 июня загорелся автомобиль «Фольксваген» в деревне Барков Ливенского района. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 2 кв.м. Утром 11 июня горел автомобиль «Лада Калина» на ул. Октябрьской в Ливнах. В результате пожара термически повреждена панель приборов на 0,5 кв.м, повреждены лобовое и боковое стекло. Причины пожаров и материальный ущерб устанавливаются.

В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших. Но сотрудники МЧС напоминают: главной отличительной чертой возгорания автомобиля является быстрота сгорания. И исход пожара зачастую зависит от быстроты реакции и правильных действий людей, находящихся рядом. Специалисты настоятельно рекомендуют вовремя проводить технический осмотр своих «стальных коней» и всегда иметь при себе действующий огнетушитель.

Главное – не поддаваться панике, вовремя проводить техническое освидетельствования автомобиля, а в случае происшествия немедленно обратиться в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, напомнили в МЧС.

Инфографика пресс-службы МЧС России


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.