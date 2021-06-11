Спасатели просят орловцев проверить свои автомобили на противопожарную безопасность

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12:26, 11 июня 2021 года
Спасатели просят орловцев проверить свои автомобили на противопожарную безопасностьВ Орловской области участились случаи возгорания автомобилей.
Два дня подряд спасатели регионального МЧС выезжали на возгорание автомобилей. Ночью 10 июня загорелся автомобиль «Фольксваген» в деревне Барков Ливенского района. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 2 кв.м. Утром 11 июня горел автомобиль «Лада Калина» на ул. Октябрьской в Ливнах. В результате пожара термически повреждена панель приборов на 0,5 кв.м, повреждены лобовое и боковое стекло. Причины пожаров и материальный ущерб устанавливаются.
В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших. Но сотрудники МЧС напоминают: главной отличительной чертой возгорания автомобиля является быстрота сгорания. И исход пожара зачастую зависит от быстроты реакции и правильных действий людей, находящихся рядом. Специалисты настоятельно рекомендуют вовремя проводить технический осмотр своих «стальных коней» и всегда иметь при себе действующий огнетушитель.
Главное – не поддаваться панике, вовремя проводить техническое освидетельствования автомобиля, а в случае происшествия немедленно обратиться в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112, напомнили в МЧС.
Инфографика пресс-службы МЧС России
Орловское Информбюро