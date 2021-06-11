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12:52, 11 июня 2021 года Сегодня выдающихся орловцев отметили государственными наградами за достижения и успехи в работе Церемония награждения состоялась в круглом зале областной администрации. Торжество приурочено к предстоящему Дню России.





Сегодня выдающихся орловцев отметили государственными наградами за достижения и успехи в работе. В списке награжденных - 24 имени. Это представители сферы ЖКХ, сельского хозяйства, культуры, педагоги и медицинские работники.



Среди награжденных - врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Александр Тюрин. Он отмечен званием «Заслуженный врач Российской Федерации».



Александр Тюрин, заслуженный врач России, врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко: «Спасибо за ту оценку, которую мне дали эту награду. Это, прежде всего, награда нашего коллектива, где я работаю более 40 лет. Я очень уважаю и люблю свой коллектив. Он много делает для здоровья людей, и будем стараться лучше работать, пережить это трудное время, и всем желаю здоровья».

Художественный руководитель драматического театра «Русский стиль» Валерий Симоненко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Звание «Заслуженный работник России» получили 14 орловцев.



Глава региона Андрей Клычков отметил, что Орловская область – прославленный героический край, который вносит свой достойный вклад в решение общенациональных задач.





Анна Вайсергисер



